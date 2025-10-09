Juan Pablo Duch

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 32

Moscú. Rusia considera “agotado” lo que llamó el “fuerte impulso” que buscaba negociar un arreglo político en Ucrania que, a su parecer, se logró en agosto pasado durante la cumbre en Alaska de los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump.

“Por desgracia, debemos constatar que el fuerte impulso alcanzado en Anchorage (Alaska) en favor de sellar entendimientos resultó agotado en gran medida por los esfuerzos de sus enemigos, que quieren seguir la guerra hasta el último ucranio, sobre todo los europeos”, señaló ayer el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Ryabkov, en declaraciones a Radio Mayak, TASS, RIA Nóvosti y otros medios rusos.

Añadió: “es resultado de las accio-nes destructivas que llevan a cabo los europeos, lo cual decimos abierta y directamente”.

El diplomático advirtió una vez más a Estados Unidos el daño que causaría a la relación bilateral la entrega de misiles de crucero y largo alcance Tomahawk a Ucrania.

“Representaría un paso serio hacia una escalada más porque la aparición de los Tomahawk, si se llega a esto, es un cambio importante, y podríamos decir que hasta cualitativo, de la situación, pero que no va a influir en nuestra determinación de alcanzar las metas fijadas (respecto a Ucrania)”, precisó el vicecanciller.

Según Ryabkov, “sin el software correspondiente y sin rampas de lanzamiento específicas, esos misiles no sirven, por lo que su hipotético uso es posible sólo con la participación directa de militares estadunidenses”.