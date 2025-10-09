▲ En Portland, Oregon, esta semana se han manifestado contra las políticas antimigratorias. El cartel dice: “La historia te avergonzará, maldito fascista”. Foto Afp

David Brooks y Jim Cason,

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 32

Nueva York y Washington. El presidente Donald Trump escaló su ofensiva retórica contra sus opositores en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos al recomendar que sean encarcelados tanto el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, como el gobernador del estado de Illinois, JB Pritzker, quienes se oponen al despliegue de tropas federales en esa entidad, y elevó la amenaza que representa un enemigo inexistente en Portland, Oregon.

“¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por fracasar en proteger a oficiales de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas)! ¡También el gobernador Pritzker!”, escribió en su red social.

El demócrata Johnson, quien firmó una orden ejecutiva esta semana prohibiendo que agentes federales usen propiedades e instalaciones municipales para operaciones antimigrantes, respondió: “no es la primera vez que Trump ha intentado arrestar injustamente a un hombre negro; no me muevo”.

El gobernador, también demócrata, JB Pritzker, quien repetidamente ha condenado el envío de tropas de la Guardia Nacional a Chicago, respondió: el mandatario ahora está “llamando por el arresto de representantes electos que están limitando su poder. ¿Qué más falta en el camino a un autoritarismo pleno?”

Mientras crece la confrontación entre la Casa Blanca y sus opositores en Chicago en torno a las operaciones antimigrantes, Trump procedió a otro frente: insistiendo en que la ciudad de Portland es “un paisaje infernal” que requiere intervención federal, y realizó una reunión en la Casa Blanca para abordar el conflicto que le representan los Antifa.

Durante esa junta, Julio Rojas, un periodista de The Blaze –un sitio derechista–, agregó: “no se trata sólo de eso. Antifa está paseando por las calles de Portland, relizando pintas de las siglas CJNG”, y explicó al presidente que esas letras identifican a un cártel mexicano de drogas.

La Casa Blanca emitió una declaración según la cual: “el fuego infernal encabezado por antifa ha convertido a Portland en un páramo de bombas incendiarias, golpizas y ataques frontales contra oficiales federales y propiedades gubernamentales –aun así, las fake news permanecen vergonzosamente negando el reino de terror de la izquierda radical”.

Antifa se refiere a personas de ideología antifascista, o anti-fa, pero no existe ninguna organización o entidad con ese nombre.