Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 37

Mexicali, BC., El gobierno estatal multó con 6 millones 700 mil pesos a la empresa AB Alimentos Nutracéuticos Funcionales luego de la intoxicación, la semana pasada, de 78 alumnos de educación primaria, oriundos de Tijuana e integrados al programa Pancita llena, corazón contento.

Además, recomendó a la firma redoblar los cuidados en los procesos de manejo y manipulación de alimentos, en especial en la preparación, donde influye el factor humano, de manera tal que ningún trabajador enfermo o con síntomas participe en la elaboración.

Los niños se intoxicaron con norovirus G1 que contaminó pollo ofrecido la semana anterior, y les provocó cuadros de gastroenteritis con diarrea, vómito y dolor estomacal.

AB Alimentos tiene un contrato para proporcionar platillos a 85 mil niños, a un precio de 29 pesos, a cambio de un pago diario de 2 millones 627 mil pesos más 8 por ciento de impuesto al valor agregado.

Aunado a la sanción a la compañía, la administración que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila reforzará sus controles sanitarios, supervisará los procesos de elaboración de alimentos y evaluará a todos los proveedores del citado programa escolar.