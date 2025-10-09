Juan Carlos G. Partida

corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 37

Guadalajara, Jal., Estudiantes de varios campus de la Universidad de Guadalajara (UdeG) realizaron ayer su segunda asamblea interuniversitaria con el propósito de integrar un plan de acción colectivo y unificado que permita avanzar en sus demandas de mayor democracia en la institución.

A las afueras del Centro Universitario de Guadalajara, alumnos de los campus de Ingenierías, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud y Ciencias administrativas se dieron cita para, primero, desconocer las elecciones para integrar la representación estudiantil, proceso que empezó esta semana, y la del Consejo General Universitario (CGU), que fue a finales de septiembre.

“Debemos aspirar a que, como comunidad universitaria, exista una asamblea general de representantes que permita que las decisiones se tomen de forma más ágil, transparente y democrática, sin perder el vínculo con las bases y de esta manera organizar al estudiantado”, expusieron en segunda instancia.

De la misma forma, “invitamos a los demás sectores populares de nuestra universidad: académicos, administrativos, trabajadores, a organizarse también en asambleas propias para fortalecer la unidad entre quienes sostenemos día a día esta institución”, se dijo.

En tercer lugar, se acordó continuar con la campaña de urnas activas “antivotación” con el fin de demostrar la falta de legitimidad tanto de quienes integran el nuevo CGU como de los miembros de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) que realizan su proceso electivo.