Basificaciones, entre sus demandas
Jueves 9 de octubre de 2025, p. 37
Integrantes del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa (MMCRE) protestaron ayer en las autopistas México-Puebla, México-Querétaro; vía Morelos, en Ecatepec; carretera federal México-Texcoco y en la plaza de Los Mártires de Toluca, para exigir la instalación de una mesa de diálogo tripartita con los gobiernos estatal y federal.
El movimento, que encabeza Víctor Rodríguez, ha mantenido demandas históricas, como mejoras en infraestructura y equipamiento para los planteles de la entidad, además de la regularización de las condiciones laborales de docentes que no han sido basificados, a pesar de tener años de servicio.
También exigen el reconocimiento de escuelas que operan sin clave de centro de trabajo, además del pago de salarios a maestros que han laborado sin retribución económica.
Alrededor de las 11, inconformes tomaron la caseta de cobro de San Marcos Huixtoco, en la autopista México-Puebla y levantaron las plumas para permitir el libre paso de los automovilistas, ante el incumplimiento de acuerdos establecidos en pasadas reuniones con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ex secretaría de Educación Pública federal (2021-2022).
Mientras, al menos 300 profesores adheridos al MMCRE se plantaron dos horas en la vía Morelos, a la altura del Puente de Fierro y bloquearon ambos sentidos. Desplegaron mantas en las que se leía: “Gobernadora: exigimos atención” y “Tenemos derecho a la educación”.
Señalaron que entre sus peticiones están el mantenimiento de edificios escolares y construcción de aulas, laboratorios, sanitarios y bardas perimetrales; uniformes y calzado para estudiantes de nivel básico, medio superior y superior; aumento salarial real y equitativo para todos los trabajadores de la educación.
También solicitan el pago de pensiones en salarios mínimos y no en UMA, recategorizaciones, jubilación dinámica, pronta y expedita, basificación después de seis meses un día, entre otras.
El cierre en la vía Morelos provocó severa congestión vial; además, el servicio del sistema de transporte Mexibús quedó suspendido.
A las 13 horas los manifestantes reabrieron la circulación y se retiraron, luego de que se les informó que la comisión representativa que estaba en Toluca sería atendida por las autoridades estatales. Las movilizaciones en las demás vías también duraron un par de horas.
La reunión en la capital del estado se extendió unas cuatro horas y alrededor de las 18:00, los docentes regresaron a sus municipios de origen, entre ellos Ecatepec, Chimalhuacán, Naucalpan, Chalco, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl.
Al cierre de esta edición los líderes del MMCRE no habían dado detalle de los acuerdos con los funcionarios del gobierno estatal.