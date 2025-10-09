▲ Cientos de docentes y alumnos se manifestaron en la vía Morelos, en Ecatepec, estado de México, y paralizaron la circulación unas dos horas. Foto Javier Salinas Cesáreo

Laura Poy, René Ramón y Javier Salinas

Reportera y corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 37

Integrantes del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa (MMCRE) protestaron ayer en las autopistas México-Puebla, México-Querétaro; vía Morelos, en Ecatepec; carretera federal México-Texcoco y en la plaza de Los Mártires de Toluca, para exigir la instalación de una mesa de diálogo tripartita con los gobiernos estatal y federal.

El movimento, que encabeza Víctor Rodríguez, ha mantenido demandas históricas, como mejoras en infraestructura y equipamiento para los planteles de la entidad, además de la regularización de las condiciones laborales de docentes que no han sido basificados, a pesar de tener años de servicio.

También exigen el reconocimiento de escuelas que operan sin clave de centro de trabajo, además del pago de salarios a maestros que han laborado sin retribución económica.

Alrededor de las 11, inconformes tomaron la caseta de cobro de San Marcos Huixtoco, en la autopista México-Puebla y levantaron las plumas para permitir el libre paso de los automovilistas, ante el incumplimiento de acuerdos establecidos en pasadas reuniones con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ex secretaría de Educación Pública federal (2021-2022).

Mientras, al menos 300 profesores adheridos al MMCRE se plantaron dos horas en la vía Morelos, a la altura del Puente de Fierro y bloquearon ambos sentidos. Desplegaron mantas en las que se leía: “Gobernadora: exigimos atención” y “Tenemos derecho a la educación”.