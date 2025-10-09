Jueves 9 de octubre de 2025, p. 36
Tijuana, BC., La gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer ayer que se encuentra en proceso de divorcio del ex panista Carlos Torres Torres, luego de meses de especulación respecto a su relación.
En mayo pasado, el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a Torres Torres, quien hasta ese momento ostentaba puestos honorarios en la administración estatal y en el ayuntamiento de Tijuana como encargado de proyectos especiales.
A consecuencia de la acción contra Torres, la mandataria también perdió su visa, y se generaron una serie de especulaciones y señalamientos de supuestos nexos con grupos delictivos de quién fue diputado local y federal del PAN.
“Estamos en proceso de divorcio, respeto mucho a Carlos, es un gran papá, un gran hombre y lo estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto”, respondió la mandataria al ser interrogada por un reportero durante la conferencia matutina de los miércoles.
Sin embargo, Ávila Olmeda no dio más detalles sobre dicho proceso o las razones del mismo y pidió la comprensión de todos para con su vida privada.
A la fecha, ninguna autoridad estadunidense ha explicado las razones por las que le retiraron la visa a Carlos Torres y a la gobernadora de Baja California; desde entonces, Torres se retiró de la vida pública y únicamente reapareció en redes sociales, en alguna actividad con sus hijos.