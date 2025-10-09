La Jornada Baja California

Tijuana, BC., La gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer ayer que se encuentra en proceso de divorcio del ex panista Carlos Torres Torres, luego de meses de especulación respecto a su relación.

En mayo pasado, el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a Torres Torres, quien hasta ese momento ostentaba puestos honorarios en la administración estatal y en el ayuntamiento de Tijuana como encargado de proyectos especiales.

A consecuencia de la acción contra Torres, la mandataria también perdió su visa, y se generaron una serie de especulaciones y señalamientos de supuestos nexos con grupos delictivos de quién fue diputado local y federal del PAN.