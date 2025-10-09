▲ Aspecto del predio usado por la empresa Granjas Carroll, cerca de la comunidad San José More-los, municipio de Libres, Puebla, en la que de manera impune arroja desechos porcinos. Foto La Jornada de Oriente

Yadira Llaven

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 36

Puebla, Pue., A pesar de las constantes denuncias por contaminación ambiental que enfrenta Granjas Carroll de México, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) de Puebla ha autorizado, en lo que va del presente año, tres nuevos proyectos a esa empresa porcícola.

En rueda de prensa, ayer por la mañana, la titular de la dependencia, Rebeca Bañuelos Guadarrama, dio a conocer que la compañía de capital estadunidense ingresó cinco planes para evaluación ambiental, de los cuales tres ya fueron aprobados y dos están pendientes de información complementaria.

“Tenemos cinco proyectos integrados en 2025, en cuanto a impacto ambiental: tres ya han sido autorizados y dos están pendientes por información complementaria que se solicitó a la empresa”, precisó.

Sin embargo, la funcionaria no detalló dónde estarán instalados estos tres nuevos criaderos de cerdos, los cuales tienen presencia principalmente en la región de la cuenca de Libres-Oriental. Afirmó que, a la fecha, Granjas Carroll está cumpliendo con la normatividad y legalidad vigente en la entidad.

El anuncio se realiza en un contexto de fuerte rechazo social y quejas por el impacto ambiental de las operaciones de dicha firma.

Uno de los casos recientes más destacados de presunta afectación ocurrió hace apenas unos días en San José Morelos, municipio de Libres, donde una combinación penetrante de excremento y huevo podrido que impregna hasta la ropa, se ha convertido en el hedor cotidiano de esa comunidad.