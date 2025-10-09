Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 35

Tras el enfrentamiento entre elementos del Ejército y civiles antier en la noche, en la carretera Mante-Tampico, en Tamaulipas, con saldo de seis muertos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de la Defensa Nacional tomo cartas en el asunto e investiga la actuación de los militares y como ocurrieron en los hechos.

En conferencia añadió que ya actúa la Policía Militar, pero en su caso, podría derivar en un juicio civil.

Consideró muy lamentable este episodio de violencia que deberá ser esclarecido por el gabinete de seguridad, porque “ya no son los tiempos de la guerra contra el narcotráfico del sexenio de Felipe Calderón”, cuando se permitía disparar a los elementos de las corporaciones contra presuntos delincuentes. En la actualidad, hay un protocolo de actuación de los integrantes de los cuerpos de seguridad en los cuales hay restricciones para disparar ante alguna agresión en su contra.