Jueves 9 de octubre de 2025, p. 35
Tras el enfrentamiento entre elementos del Ejército y civiles antier en la noche, en la carretera Mante-Tampico, en Tamaulipas, con saldo de seis muertos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de la Defensa Nacional tomo cartas en el asunto e investiga la actuación de los militares y como ocurrieron en los hechos.
En conferencia añadió que ya actúa la Policía Militar, pero en su caso, podría derivar en un juicio civil.
Consideró muy lamentable este episodio de violencia que deberá ser esclarecido por el gabinete de seguridad, porque “ya no son los tiempos de la guerra contra el narcotráfico del sexenio de Felipe Calderón”, cuando se permitía disparar a los elementos de las corporaciones contra presuntos delincuentes. En la actualidad, hay un protocolo de actuación de los integrantes de los cuerpos de seguridad en los cuales hay restricciones para disparar ante alguna agresión en su contra.
Sheinbaum dijo que en la actualidad el desempeño de las corporaciones se apega a un sistema jurídico para cuando hay una orden de aprehensión, pero también cuando se detecta un delito en flagrancia y deben actuar para detener a los responsables.
De acuerdo con las primeras versiones, la noche del martes, el Ejército mató “por error” a seis civiles, después de que una camioneta blanca embistió a un convoy militar, por lo que, en respuesta, los efectivos del Ejército dispararon en su contra falleciendo en el lugar cinco personas y uno más cuando era trasladado al hospital.
La mandataria federal comentó que están ya las denuncias correspondientes, por lo que está a revisión los hechos y se va a apoyar a los familiares de las víctimas.