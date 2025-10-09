▲ Un encino se desplomó ayer sobre una camioneta que circula-ba en la carretera Acaxochitlán-Venta Quemada, en Hidalgo, a consecuencia de los fuertes aguaceros. Foto La Jornada

De los corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 35

Dos personas murieron y dos resultaron heridas ayer al caer un árbol sobre el vehículo en el cual viajaban, debido a la incesante lluvia de las últimas horas en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo. Protección Civil estatal reportó que el accidente, en el que perecieron dos adultos, y dos menores quedaron lesionados, ocurrió sobre la carretera Acaxochitlán-Venta Quemada.

En ese lugar un encino de más de 20 metros de altura cayó sobre la vía cuando circulaba una camioneta de la familia y la aplastó. El conductor y su esposa fallecieron, y sus dos hijos quedaron atrapados en los asientos traseros. Fueron rescatados con el uso de sierras neumáticas.

Mientras, la intensidad del huracán Priscilla bajó de categoría 2 a tormenta tropical; aunque responsables de Protección Civil se mantienen alertas por los aguaceros que se pueden generar en Baja California Sur. Dicho meteoro también causó oleaje elevado en playas de Jalisco, que obligó a cerrar a la navegación Puerto Vallarta y las terminales marítimas de Baja California Sur y Guerrero.

En tanto, autoridades de Veracruz, Nayarit, Guerrero y Oaxaca suspendieron las clases de todos los niveles educativos por las fuertes precipitaciones que se prevén en dichos estados, donde ayer hubo intensos chubascos a causa de varios fenómenos meteorológicos, que causaron inundaciones, hundimientos y deslaves.

Las secretarías de Protección Civil y de Educación de Veracruz informaron que la cancelación de labores educativas es para evitar riesgos en la comunidad estudiantil relacionados con las tormentas que se prevén en el norte y centro de la entidad, y podrían dejar hasta 250 litros de agua por metro cuadrado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ante esa situación, el Ejército Mexicano aplicó el Plan DN-III de auxilio a la población.

También se dio a conocer que se formó un socavón en la carretera federal 150 Antón Lizardo–Veracruz, y hubo un deslave en el camino El Porvenir de la región Córdoba-Atoyac. Asimismo, en la cabecera municipal de Alvarado hubo fuertes corrientes de agua e inundaciones.

En diversas demarcaciones de Chiapas, más de 260 viviendas se dañaron por lluvias, informó la Secretaría de Protección Civil estatal. En un comunicado, expuso que hubo derrumbes en carreteras. Las fuertes precipitaciones, aclaró, son causadas por una zona de baja presión con desarrollo ciclónico en el sur de las costas locales y una vaguada sobre la península de Yucatán.

Anegaciones, deslaves y ríos desbordados

Entre los municipios donde hubo anegamientos, deslaves y ríos desbordados están Teopisca, Chenalhó, Pantelhó, Pijijiapan, Ángel Albino Corzo, Chiapilla, Amatán, Villa Comaltitlán, Acapetahua, Tapachula y Simojovel.