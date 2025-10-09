▲ El músico ganador de un Grammy en la 66 edición de los premios en 2024. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 9

Los Ángeles. La estrella emergente del country dijo que un fragmento de una nueva canción, cuya letra aborda la arremetida migratoria del gobierno estadunidense, fue “malinterpretado”, tras recibir críticas de la administración de Donald Trump.

“Esta canción habla de lo mucho que amo este país”, escribió el estadunidense y ganador del Grammy en su Instagram.

“Que todos la usen como un arma sólo prueba lo divididos que estamos. Necesitamos encontrar el camino de regreso.”

Zach Bryan, de 29 años, publicó un fragmento de la canción en Instagram la semana pasada con la leyenda “el ocaso del rojo, blanco y azul”, en referencia a la bandera estadunidense.

La letra de la balada llamada Bad News señala al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), a cargo de las masivas redadas contra migrantes que Trump impulsa bajo su promesa electoral de deportar a millones de personas del país.

“Escuché a los policías llegar / son unos arrogantes hijos de puta, ¿no? / Y el ICE va a tumbar tu puerta”, dice la letra de la canción.

“El bar dejó de moverse, la roca dejó de rodar, el dedo medio se alza y no dejan de mostrarlo / Traigo malas noticias: el ocaso del rojo, blanco y azul”.