Bad News fue criticada por autoridades de EU // “La pieza habla de lo mucho que amo este país”
Jueves 9 de octubre de 2025, p. 9
Los Ángeles. La estrella emergente del country dijo que un fragmento de una nueva canción, cuya letra aborda la arremetida migratoria del gobierno estadunidense, fue “malinterpretado”, tras recibir críticas de la administración de Donald Trump.
“Esta canción habla de lo mucho que amo este país”, escribió el estadunidense y ganador del Grammy en su Instagram.
“Que todos la usen como un arma sólo prueba lo divididos que estamos. Necesitamos encontrar el camino de regreso.”
Zach Bryan, de 29 años, publicó un fragmento de la canción en Instagram la semana pasada con la leyenda “el ocaso del rojo, blanco y azul”, en referencia a la bandera estadunidense.
La letra de la balada llamada Bad News señala al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), a cargo de las masivas redadas contra migrantes que Trump impulsa bajo su promesa electoral de deportar a millones de personas del país.
“Escuché a los policías llegar / son unos arrogantes hijos de puta, ¿no? / Y el ICE va a tumbar tu puerta”, dice la letra de la canción.
“El bar dejó de moverse, la roca dejó de rodar, el dedo medio se alza y no dejan de mostrarlo / Traigo malas noticias: el ocaso del rojo, blanco y azul”.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, calificó de “completamente irrespetuosa” la canción, mientras que su despacho, al cual está adscrito el ICE, publicó un video en X compilando redadas migratorias musicalizado por Revival, otra canción de Bryan.
Bryan, un veterano de la Armada que se ha hecho un nombre en un género tradicionalmente popular entre conservadores, afirmó que no quería tomar partido en el debate.
“Ver toda la mierda que ha causado sólo me apena y me asusta un poco”, agregó.
“(Algo) me dice que una mayoría de los estadunidenses no están de acuerdo con él y apoyan el gran renacimiento estadunidense”, señaló Abigail Jackson, vocera de la Casa Blanca, en un comunicado este miércoles. “¡Que te vaya bonito, Zach!”, añadió.
El ataque a figuras del entretenimiento desde la Casa Blanca no es nuevo, por ejemplo, la crítica a la designación de la estrella puertorriqueña Bad Bunny para cantar en el codiciado medio tiempo del Supertazón.
Noem amenazó con enviar oficiales del ICE al estadio donde se jugará la final del campeonato nacional de futbol americano en febrero de 2026.