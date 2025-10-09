Alonso Urrutia Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 31

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el tratado comercial de América del Norte es ley en México, Estados Unidos y Canadá por lo que su modificación requiere de una revisión muy profunda. Sobre el anunció del Jefe de la Casa Blanca, Donald Trump de que podría optarse por tratados bilaterales, expresó: “creemos que vamos bien, somos optimistas” y adelantó que la próxima semana habrá reuniones importantes de alto nivel, pero si es necesario, solicitará una llamada con Trump.

Durante su conferencia, consideró que aun con las modificaciones en la política arancelaria estadunidense, la mayor parte del tratado se está cumpliendo. Señaló que en la actualidad, Estados Unidos se encuentra en la etapa de consultas internas y en el caso de México el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, iniciará una serie de consultas en todo el país con el sector productivo.

Si bien reconoció que “los aranceles sí han tenido impacto en la economía nacional”, la mandataria explicó que México y Estados Unidos están conversando sobre alrededor de 50 puntos de la relación comercial en la que el gobierno de Trump ha expresado su inconformidad. No obstante, desde la perspectiva de México se han esclarecido muchos de los señalamientos, porque no necesariamente corresponden a la realidad, pero la revisión formal del acuerdo, todavía no se abre.