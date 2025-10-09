Braulio Carbajal

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 30

Tapachula, Chis., El Plan Nescafé, programa de apoyo a agricultores, ha triplicado la productividad de alrededor de 16 mil 900 caficultores mexicanos de estados claves como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero, entre otros; no obstante, uno de los principales retos, remarcó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), es mejorar los precios que se pagan a los productores de café.

Al celebrar los 15 años de este programa, Rosa María Cordero, vicepresidenta de Cafés y Bebidas en México, señaló que se han sembrado 72 millones de plantas de variedades arábica y robusta, reforestando más de 30 mil hectáreas cafetaleras, con una inversión de 550 millones de pesos.

La directiva de Nestlé informó que con el programa se han impartido 136 mil capacitaciones en prácticas de agricultura regenerativa y sustentable.

Durante un recorrido por un plantío de grano robusta, Jorge Betancourt Lores, encargado de la finca, destacó que con el método aplicado mediante el Plan Nescafé un productor puede obtener entre 1.7 y 2.5 toneladas por hectárea, alrededor de tres veces más de los 700 kilos que obtienen como máximo los caficultores que usan métodos tradicionales.