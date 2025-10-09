Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 30

El peso registró ayer una apreciación de 0.38 por ciento, equivalente a 7.03 centavos ante la moneda estadunidense, para cerrar este miércoles en el mercado interbancario en 18.3242 unidades por dólar spot.

De acuerdo con el Banco de México (BdeM), el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.3660 unidades y un mínimo de 18.3220.

La ganancia de la moneda mexicana se dio a la par del avance del dólar que, según su índice, el cual mide el comportamiento del billete verde frente a una canasta de seis divisas internacionales, ganó 0.28 por ciento, a 98.56 unidades.

En la jornada de este miércoles, los inversionistas conocieron las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), en la que revelan que la mayoría de los funcionarios sugirieron que sería apropiado realizar más recortes de tasas este año, impulsados por un debilitamiento del mercado laboral, pero la incertidumbre sobre la tasa neutral y las persistentes preocupaciones inflacionarias siguen enturbiando las perspectivas sobre cuánto podrían bajar.

El cierre del gobierno en Estados Unidos, que suma ocho días, ha generado un vacío informativo al retrasar la publicación de indicadores claves como las nóminas no agrícolas, lo que ha elevado la incertidumbre sobre el rumbo de la política monetaria.