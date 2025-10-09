Sputnik y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 29

Washington. Las perspectivas de movilidad social de los estadunidenses, en comparación con sus padres, están disminuyendo constantemente, declaró este miércoles la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

“En Estados Unidos las posibilidades de crecer y ganar más que sus padres siguen disminuyendo. Aquí también, el descontento ha sido evidente y ha contribuido a precipitar la revolución política que se está desarrollando, transformando el comercio, la inmigración y muchos marcos internacionales”, afirmó Georgieva en un discurso previo a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial (BM) que se realizan la próxima semana.

La directora general del FMI agregó que esta frustración no es exclusiva de Estados Unidos, sino parte de una tendencia global más amplia que alimenta el malestar en todo el mundo.

“Muchas personas en muchos lugares, especialmente los jóvenes, están trasladando su decepción a las calles: de Lima a Rabat, de París a Nairobi, y de Katmandú a Yakarta, todos exigen mejores oportunidades”, dijo Georgieva.

La directora del organismo anunció además que Estados Unidos evitó una recesión a corto plazo, pese a que muchos expertos la anticiparon a principios de este año.

Por otra parte, afirmó que el pronóstico de crecimiento económico mundial a mediano plazo se redujo de 3.7 por ciento previo a la pandemia a 3 por ciento y que la economía mundial se ralentizará ligeramente en 2025 y 2026, ya que logró resistir en gran medida las tensiones recientes.

Datos indican ralentización de la economía

En un acto organizado por el Mil-ken Institute, la directora gerente del FMI dijo que los datos económicos más recientes indican una ralentización de la economía estadunidense. Georgieva dijo que es fundamental que Estados Unidos trabaje para recortar su abultado déficit federal.

En un momento de gran incertidumbre económica, destacó que los países de todo el mundo necesitan tanto la agilidad del sector privado como buenos datos gubernamentales e instituciones fuertes para garantizar la igualdad de condiciones.

Evadir “ojo por ojo” ha evitado guerra comercial

La economía mundial se encuentra mejor de lo esperado a lo previsto en los primeros meses de 2025 y en parte se debe a que si bien Estados Unidos inició el escalamiento de aranceles, no hubo una oleada de represalias por parte de otros países, destacó Kristalina Georgieva.