Jueves 9 de octubre de 2025, p. 28

La demanda potencial de viviendas en el país en los próximos años es de 7.5 millones, por lo que el gobierno necesita rediseñar los programas de subsidio actuales, de tal forma que pueda cubrir esa necesidad, advirtió BBVA.

Marissa González Guzmán, economista sénior de BBVA en México, expuso que el cálculo se realiza con base a la cantidad de hogares que tienen el dinero suficiente para adquirir vivienda, de acuerdo con la Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De la demanda potencial de vivienda, 41.6 por ciento corresponde al segmento tradicional y 35.2 por ciento al de interés social, lo que refleja que la mayor parte proviene de hogares de ingresos bajos y medios, que requieren soluciones asequibles y acceso a financiamiento formal, aseguró la institución financiera.

“Aunque los hogares afiliados concentran la mayor parte del potencial de compra, una proporción relevante de los no afiliados permanece excluida del sistema financiero”, mencionó BBVA en el estudio Situación inmobiliaria.

Replantear el esquema

El documento plantea que las 500 mil viviendas que el Infonavit promete construir serán insuficientes para cubrir la demanda en el segmento de interés social, que será superior a un millón.