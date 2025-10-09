Dora Villanueva

Jueves 9 de octubre de 2025

El fisco ha recuperado 59 mil 656 millones de pesos en lo que va de 2025, derivado de los trabajos de cobranza sobre créditos fiscales. No obstante, los nuevos adeudos hallados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre enero y agosto han hecho crecer la cartera de obligaciones por cobrar en 216 mil 614.8 millones de pesos.

Más allá de la velocidad a la que crecen los créditos fiscales en contrapunto con los saldos recuperados, dos de cada tres pesos, de los 3 billones 88 mil 458 millones de pesos en adeudos que el organismo tiene identificados como adeudos de los contribuyentes, no se pueden cobrar de momento porque se encuentran controvertidos.

Esto quiere decir que hasta agosto de 2025, el periodo más reciente actualizado en las estadísticas del SAT, un billón 975 mil 701 millones de pesos en adeudos fiscales registrados por el organismo no son reconocidos por los contribuyentes, por lo que están sujetos a algún procedimiento de carácter legal y no pueden ser cobrados hasta una resolución o sentencia de la autoridad que tiene el caso.

A detalle, el SAT expone que créditos fiscales por un total de 279 mil 589.1 millones de pesos tienen menos de un año de controvertidos; 964 mil 630.3 millones, de 1 a 3 años; 304 mil 782.2 millones, de 3 a 5 años; y 426 mil 699.4 millones de pesos tienen más de cuatro años congelados en algún procedimiento legal, que no ha favorecido ni al fisco ni al contribuyente.