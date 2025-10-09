Jueves 9 de octubre de 2025, p. 28
El fisco ha recuperado 59 mil 656 millones de pesos en lo que va de 2025, derivado de los trabajos de cobranza sobre créditos fiscales. No obstante, los nuevos adeudos hallados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre enero y agosto han hecho crecer la cartera de obligaciones por cobrar en 216 mil 614.8 millones de pesos.
Más allá de la velocidad a la que crecen los créditos fiscales en contrapunto con los saldos recuperados, dos de cada tres pesos, de los 3 billones 88 mil 458 millones de pesos en adeudos que el organismo tiene identificados como adeudos de los contribuyentes, no se pueden cobrar de momento porque se encuentran controvertidos.
Esto quiere decir que hasta agosto de 2025, el periodo más reciente actualizado en las estadísticas del SAT, un billón 975 mil 701 millones de pesos en adeudos fiscales registrados por el organismo no son reconocidos por los contribuyentes, por lo que están sujetos a algún procedimiento de carácter legal y no pueden ser cobrados hasta una resolución o sentencia de la autoridad que tiene el caso.
A detalle, el SAT expone que créditos fiscales por un total de 279 mil 589.1 millones de pesos tienen menos de un año de controvertidos; 964 mil 630.3 millones, de 1 a 3 años; 304 mil 782.2 millones, de 3 a 5 años; y 426 mil 699.4 millones de pesos tienen más de cuatro años congelados en algún procedimiento legal, que no ha favorecido ni al fisco ni al contribuyente.
Además de ese billón 975 mil 701 millones de pesos que el SAT reconoce congelados en un procedimiento judicial, 468 mil 377.1 millones –equivalentes a 15.2 por ciento de la cartera total de adeudos reportados por el organismo– tienen una baja probabilidad de cobro por incosteabilidad e insolvencia de los contribuyentes.
Y sólo 644 mil 380.1 millones son registrados por el organismo como factibles de cobro. Incluso cerca de la mitad de estos créditos que el SAT tiene identificados como posibles de recuperar, 305 mil 671.6 millones de pesos tienen más de 5 años.
El 64 por ciento de los créditos fiscales detectados por el SAT se encontraban controvertidos en agosto de 2025. Esta proporción se encuentra por encima del 50.8 por ciento que este mismo tipo de adeudos representaban en la cartera del organismo al cierre de 2018.
En monto, al cierre de 2018 se encontraban bajo algún procedimiento legal 379 mil 857.3 millones de pesos de los 747 mil 177.4 millones registrados en los adeudos hallados por el SAT hasta ese momento.