Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 28

Al cierre del primer semestre de 2025, 13 entidades federativas presentaron caídas en su actividad industrial estatal y 19 reportaron avances, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa, el estado con mayor retroceso fue Quintana Roo, con una contracción de 48.5 por ciento; Campeche, 18.6, y Tabasco, 15.9 por ciento, mientras Baja California Sur subió 10.3 por ciento anual en la primera mitad del presente año; le siguen Nayarit (9.2 por ciento) y Ciudad de México (7 por ciento).

La actividad industrial ha padecido la incertidumbre ante el errático viraje de la política comercial de Estados Unidos hacia un mayor proteccionismo, lo que ha sembrado dudas sobre la continuidad del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que es clave para la actividad manufacturera mexicana.