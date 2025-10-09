Se inicia segunda semana de cierre
Jueves 9 de octubre de 2025, p. 28
Washington. El Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos (IRS) suspenderá temporalmente a casi la mitad de su fuerza laboral como parte del cierre gubernamental que entró en su octavo día, según un plan de contingencia de la agencia publicado este miércoles en la página de internet.
El gobierno suspenderá a más de 34 mil empleados a partir de este miércoles, según el comunicado. Se trata de 46 por ciento de la plantilla de la agencia. El IRS había informado el 29 de septiembre que suspendería al personal si el cierre superaba los cinco días hábiles.
El gobierno estadounidense lleva paralizado desde el primer minuto del 1o de octubre, después que demócratas y republicanos no lograran un acuerdo sobre un proyecto de ley de financiamiento provisional antes de la fecha límite del año fiscal, que concluyó el 30 de septiembre. El cierre del gobierno entró en su segunda semana, sin un desenlace claro a la vista.
Este miércoles en el Senado se rechazó nuevamente un proyecto de ley del Partido Republicano para financiar provisionalmente al gobierno. La propuesta obtuvo 54 votos a favor y 45 en contra, por lo que no alcanzó los 60 necesarios para ser aprobada.
El cierre deja sin sueldo a 1.3 millones de soldados en servicio activo y a 50 mil miembros de la Guardia Costera, recorta la asistencia alimentaria para familias de bajos ingresos y afecta a más de 13 mil controladores aéreos, lo que podría provocar interrupciones de vuelos.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que alrededor de 750 mil empleados federales podrían ser suspendidos de sus funciones cada día, con un costo aproximado de 400 millones de dólares diarios.
Aeropuertos de EU sufren retrasos y cancelaciones a causa del cierre gubernamental
La agencia de control aéreo de Estados Unidos reportó problemas de personal en casi una docena de aeropuertos a causa del cierre gubernamental, que ha dejado a miles de funcionarios federales sin sueldo.
El monitor de aviación FlightAware informó de alrededor de 10 mil vuelos retrasados el lunes y martes y se prevé que los problemas empeoren.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el lunes a los periodistas en el aeropuerto de Newark (cerca de Nueva York), que ya había un “leve” aumento a nivel nacional de controladores de tráfico aéreo que llamaban para reportarse enfermos.
Los controladores de tráfico aéreo son considerados funcionarios públicos “esenciales” y continúan trabajando durante los cierres del gobierno, aunque sin sueldo.