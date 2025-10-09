▲ El cierre de gobierno ha provocado el retraso de 10 mil vuelos y se prevé que los problemas empeoren. Foto Afp

Ap, Reuters, Sputnik y Afp

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 28

Washington. El Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos (IRS) suspenderá temporalmente a casi la mitad de su fuerza laboral como parte del cierre gubernamental que entró en su octavo día, según un plan de contingencia de la agencia publicado este miércoles en la página de internet.

El gobierno suspenderá a más de 34 mil empleados a partir de este miércoles, según el comunicado. Se trata de 46 por ciento de la plantilla de la agencia. El IRS había informado el 29 de septiembre que suspendería al personal si el cierre superaba los cinco días hábiles.

El gobierno estadounidense lleva paralizado desde el primer minuto del 1o de octubre, después que demócratas y republicanos no lograran un acuerdo sobre un proyecto de ley de financiamiento provisional antes de la fecha límite del año fiscal, que concluyó el 30 de septiembre. El cierre del gobierno entró en su segunda semana, sin un desenlace claro a la vista.

Este miércoles en el Senado se rechazó nuevamente un proyecto de ley del Partido Republicano para financiar provisionalmente al gobierno. La propuesta obtuvo 54 votos a favor y 45 en contra, por lo que no alcanzó los 60 necesarios para ser aprobada.

El cierre deja sin sueldo a 1.3 millones de soldados en servicio activo y a 50 mil miembros de la Guardia Costera, recorta la asistencia alimentaria para familias de bajos ingresos y afecta a más de 13 mil controladores aéreos, lo que podría provocar interrupciones de vuelos.