Iván Evair Saldaña

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 27

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió ayer un nuevo amparo promovido por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, contra un crédito fiscal de 2 mil millones de pesos, por la omisión del impuesto sobre la renta (ISR) correspondiente al ejercicio 2010.

Se trata del amparo directo en revisión 5608/2025, el cual se suma a cuatro juicios fiscales que Grupo Salinas aún tiene pendientes de resolución en la Corte, los cuales en conjunto suman créditos fiscales –como se denomina en los litigios a las deudas que reclama el fisco– por más de 36 mil millones de pesos, considerando actualizaciones, multas y recargos.