Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 27

La Corte Suprema del estado de Nueva York publicó ayer la notificación oficial con la que se multa al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego con 21 millones 47 mil 378.90 dólares por violar una orden judicial de hace más de un año en un proceso legal con AT&T.

La sanción, que parte de una sentencia firmada el 22 de septiembre de 2025, especifica que la multa impuesta es de 20 millones de dólares por desacato civil, más un millón 47 mil 378.90 dólares para cubrir los costos y honorarios de abogados de AT&T.

“Se juzgó que la sentencia se dicta a favor del Demandante/Acreedor de la Sentencia AT&T Mobility Holdings BV, cuya sede corporativa se encuentra en One AT&T Plaza, 208 South Akard Street, Dallas, Texas, y conjunta y solidariamente contra Ricardo Salinas, Grupo Elektra SA de CV, Banco Azteca, SA, Institución de Banca Múltiple y Francisco Borrego, cada uno con domicilio en Periférico Sur 4121, colonia Fuentes del Pedregal, 14141, Ciudad de México, México, por la suma de $20,000,000.00, que representa una multa por desacato civil, y $1,047,378.90, que representa los costos y honorarios de abogados de AT&T incurridos en relación con el desacato por parte de Ricardo Salinas, Grupo Elektra, Banco Azteca y Francisco Borrego a las órdenes del Tribunal, por lo que el monto de la sentencia a favor del demandante/acreedor de la sentencia y en contra de los demandados/deudores de la sentencia es de $21,047,378.90”, refiere de manera textual el documento publicado en los estrados electrónicos de la corte estatal de Nueva York.

El 23 de septiembre, la agencia Bloomberg publicó que Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares para evitar su arresto en Estados Unidos por una disputa con AT&T (https://t.ly/7D7ZX).

De acuerdo con el documento publicado por la Corte Suprema del Estado de Nueva York este miércoles, el 12 de agosto de 2025, la Corte reconoció que Ricardo Salinas, Grupo Elektra, Banco Azteca y Francisco Borrego violaron una orden judicial del 18 de julio de 2024 que llamaba a entregar ciertos activos a AT&T.

Hasta el cierre de la edición el Grupo Salinas no se había pronunciado sobre el tema.

Pide Tv Azteca en EU anular la orden de retirar demandas en México

Dora Villanueva

Las empresas de Grupo Salinas y sus acreedores en Estados Unidos, encabezados por The Bank of New York Mellon, tendrán el próximo 21 de octubre una conferencia inicial, antes de pasar propiamente al juicio en una corte de Nueva York. Antes del 14 del mismo mes deberán presentar de manera conjunta una breve descripción del caso, y, si las hay, mociones y una propuesta de acuerdo, muestran documentos presentados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos.

Por lo pronto, la defensa de Tv Azteca pidió al juzgado estadunidense reconsiderar y anular la orden en la que dicta a la empresa de Ricardo Salinas Pliego desistir de un par de demandas que la televisora presentó en México contra sus acreedores, debido a que “la desestimación del litigio en México se consideraría con perjuicio” y limitaría a la empresa a seguir el caso en los tribunales mexicanos, de acuerdo con documentos que el abogado de la televisora puso a consideración del juez Paul G. Gardephe.

“Tv Azteca enfrenta un riesgo sustancial de perder derechos legales que no se pueden restablecer si posteriormente se descubre que la orden se otorgó de manera imprudente”, expuso Hal S. Shaftel, accionista de Greenberg Traurig LLP, abogado de Tv Azteca y sus 39 subsidiarias que están incluidas en la acusación, en una propuesta de orden listada este martes.