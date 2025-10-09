Jueves 9 de octubre de 2025, p. a43
Los Ángeles. Los Filis de Filadelfia evitaron la barrida en la Serie Divisional de las Grandes Ligas. El estadunidense Kyle Schwarber brilló con dos jonrones y lideró a su equipo a una contundente victoria 8-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles en el tercer juego de la serie, que se disputó ayer en Dodger Stadium.
El primero de sus cuadrangulares, un imponente batazo que superó el pabellón del jardín derecho, llegó en una cuarta entrada donde se sumaron tres carreras. Schwarber cortó una racha de ocho turnos sin hit en la serie y se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia en mandar la pelota sobre esa zona, uniéndose a Willie Stargell de Pittsburgh, quien lo hizo en 1969 y 1973.
Los lanzamientos de los Filis fueron sólidos. Aaron Nola abrió las dos primeras entradas y Ranger Suárez relevó cinco, permitió una carrera y cinco imparables, con cuatro ponches y una base por bolas.
En el octavo rollo, Filadelfia añadió cinco carreras más ante Clayton Kershaw, ganador de tres premios Cy Young, con un bambinazo de JT Realmuto y un cuadrangular de dos carreras de Schwarber, quien ascendió al tercer lugar de cañoneros de las Mayores en postemporada con 23 vuelacercas. Únicamente lo superan el dominicano Manny Ramírez (29) y el venezolano José Altuve (27).
Seis de los 12 hits de los visitantes fueron contra Kershaw en su temporada número 18 y última con los Dodgers antes de retirarse al final del año.
Por su parte, Yoshinobu Yamamoto, abridor de los Dodgers, retiró a nueve de sus primeros 10 bateadores, pero cedió tres carreras en el cuarto inning tras un error del jardinero central Andy Pages y un elevado de sacrificio de Brandon Marsh.
Los Filis se mantuvieron en el ataque con sencillos consecutivos de Bryson Stott y Trea Turner en la quinta entrada, obligando al relevista Anthony Banda a salir de una situación con bases llenas.
Los Dodgers habían tomado la delantera 1-0 con un jonrón de Tommy Edman en el tercer capítulo, pero sus corredores en primera y segunda en el sexto no pudieron empatar, ya que Max Muncy bateó un rodado para doble play que terminó la entrada.
Los toleteros de los Dodgers, Shohei Ohtani y Freddie Freeman, se combinaron para cero hits en ocho turnos con tres ponches. Mookie Betts conectó un triple y un sencillo en cuatro turnos al bate. El cuarto duelo de la serie al mejor de cinco se jugará hoy de nuevo en el Dodger Stadium.