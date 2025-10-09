▲ Kyle Schwarbe, de Filadelfia, sumó dos jonrones en la victoria de su equipo en el tercer juego de la Serie Divisional. Foto Ap

Los Ángeles. Los Filis de Filadelfia evitaron la barrida en la Serie Divisional de las Grandes Ligas. El estadunidense Kyle Schwarber brilló con dos jonrones y lideró a su equipo a una contundente victoria 8-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles en el tercer juego de la serie, que se disputó ayer en Dodger Stadium.

El primero de sus cuadrangulares, un imponente batazo que superó el pabellón del jardín derecho, llegó en una cuarta entrada donde se sumaron tres carreras. Schwarber cortó una racha de ocho turnos sin hit en la serie y se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia en mandar la pelota sobre esa zona, uniéndose a Willie Stargell de Pittsburgh, quien lo hizo en 1969 y 1973.

Los lanzamientos de los Filis fueron sólidos. Aaron Nola abrió las dos primeras entradas y Ranger Suárez relevó cinco, permitió una carrera y cinco imparables, con cuatro ponches y una base por bolas.

En el octavo rollo, Filadelfia añadió cinco carreras más ante Clayton Kershaw, ganador de tres premios Cy Young, con un bambinazo de JT Realmuto y un cuadrangular de dos carreras de Schwarber, quien ascendió al tercer lugar de cañoneros de las Mayores en postemporada con 23 vuelacercas. Únicamente lo superan el dominicano Manny Ramírez (29) y el venezolano José Altuve (27).