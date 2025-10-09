Jueves 9 de octubre de 2025, p. a12
Por primera vez desde 2016, los Azulejos de Toronto avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana de las Grandes Ligas, luego de vencer 5-2 a los Yanquis de Nueva York a domicilio y sentenciar la serie 3-1.
De la mano de Vladimir Guerrero Jr, quien fue nombrado MVP del partido, los dirigidos por John Schneider evitaron que los de la Gran Manzana remontaran un déficit de 2-0 en una serie de playoffs; algo que ya habían conseguido en 2017 contra Cleveland.
Yanquis llegó motivado al juego cuatro luego de vencer 9-6 a Toronto en el tercer enfrentamiento. Los entrenados por Aaron Boone intentaron alargar la serie, pero Guerrero Jr y George Springer silenciaron al Yankee Stadium.
Los neoyorquinos sufrieron una eliminación por cuarta vez en postemporada y no pudieron repetir como campeones de la Americana.
A pesar de la magnífica actuación de Aaron Judge en playoffs tras sus problemas en octubre, el toletero estrella de 33 años sigue sin ganar un anillo de la Serie Mundial. Nueva York sigue buscando su título 28, el primero desde 2009.
Toronto espera al ganador del choque entre Detroit y Seattle.
Cachorros evitan la barrida
En Chicago, Pete Crow-Armstrong conectó un sencillo de dos carreras que rompió el empate y los Cachorros de Chicago evitaron una barrida al contener a los Cerveceros de Milwaukee para una victoria de 4-3 en el tercer juego de su serie divisional de la Liga Nacional.
El swing de Crow-Armstrong con dos outs fue parte de una prime-ra entrada de cuatro carreras para Chicago, continuando una tendencia descontrolada. Michael Busch comenzó la remontada al convertirse en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas con múltiples jonrones al abrir una misma serie de postemporada.
El enfrentamiento entre los rivales de la División Central de la Liga Nacional es la primera serie de postemporada en la que ambos equipos anotaron en cada uno de los primeros tres juegos. El cuarto de la serie al mejor de cinco será hoy.
En Detroit, Riley Greene y Javier Báez conectaron jonrones en una sexta entrada de cuatro carreras y los Tigres de Detroit mantuvieron viva su temporada con una victoria de 9-3 sobre los Marineros de Seattle en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana.
Los Tigres forzaron un quinto partido al ganar en Comerica Park por primera vez en más de un mes. El duelo decisivo será mañana en Seattle, con Skubal en el montículo enfrentándose a George Kirby.
(Con información de Ap)