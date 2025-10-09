▲ Por primera vez desde 2016, la novena de Toronto, que se impuso 3-1 en la serie con los neoyorquinos, se mete a esa instancia. Foto Ap

De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. a12

Por primera vez desde 2016, los Azulejos de Toronto avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana de las Grandes Ligas, luego de vencer 5-2 a los Yanquis de Nueva York a domicilio y sentenciar la serie 3-1.

De la mano de Vladimir Guerrero Jr, quien fue nombrado MVP del partido, los dirigidos por John Schneider evitaron que los de la Gran Manzana remontaran un déficit de 2-0 en una serie de playoffs; algo que ya habían conseguido en 2017 contra Cleveland.

Yanquis llegó motivado al juego cuatro luego de vencer 9-6 a Toronto en el tercer enfrentamiento. Los entrenados por Aaron Boone intentaron alargar la serie, pero Guerrero Jr y George Springer silenciaron al Yankee Stadium.

Los neoyorquinos sufrieron una eliminación por cuarta vez en postemporada y no pudieron repetir como campeones de la Americana.

A pesar de la magnífica actuación de Aaron Judge en playoffs tras sus problemas en octubre, el toletero estrella de 33 años sigue sin ganar un anillo de la Serie Mundial. Nueva York sigue buscando su título 28, el primero desde 2009.

Toronto espera al ganador del choque entre Detroit y Seattle.

Cachorros evitan la barrida

En Chicago, Pete Crow-Armstrong conectó un sencillo de dos carreras que rompió el empate y los Cachorros de Chicago evitaron una barrida al contener a los Cerveceros de Milwaukee para una victoria de 4-3 en el tercer juego de su serie divisional de la Liga Nacional.