Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. a12

Donovan Carrillo ha patinado contra la corriente la mayor parte de su vida. Primero, anhelaba competir en un deporte que tenía poca difusión en México; después, a los 13 años, tuvo que mudarse de Guadalajara a León para desarrollar el talento que desde su adolescencia mostró para la disciplina.

En febrero próximo, el tapatío enfrentará un reto más. Participará en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno con la meta de alcanzar el top 10 y conseguir dos saltos cuádruples en sus programas corto y libre.

“Lo ideal sería quedar en el top 5 en Milán-Cortina 2026, pero creo que ubicarme entre los primeros 10 también sería un gran resultado. Esta temporada me di cuenta de que puedo lograr mucho más y tengo mucha confianza en mi preparación y la estrategia de mis entrenadores”, comentó el mexicano, quien hoy comienza su participación en el Trialeti Trophy en Georgia.

A menos de cuatro meses del banderazo de salida de la justa invernal, Carrillo se muestra optimista. Los resultados conseguidos los meses recientes le hacen soñar con un mejor lugar que el conseguido en Pekín hace cuatro años (22).

“No todo se trata de números, aunque me encantaría estar entre los primeros. Además de una buena puntuación, mi meta es que muchos mexicanos puedan verme e inspirarse. Quiero que puedan tomarme de ejemplo para que en algunos años estén en mi lugar.”

Carrillo, de 25 años de edad, logró su segundo boleto olímpico en el mismo lugar donde hace 10 años participó en su primer Campeonato Mundial.

“Fue algo muy bonito el ver mi póster en la ciudad, ver mi foto como parte de la imagen de la competencia. Ser una de las figuras es increíble porque representa lo mucho que me he superado y que ya me encuentro entre los mejores del mundo.”

El principal reto técnico para el tapatío será incluir dos saltos cuádruples en su rutina corta y así poder aspirar a mejorar su puntaje.