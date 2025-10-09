De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. a11

Alejandro Irarragorri, dueño de grupo Orlegi, así como de los clubes Santos y Atlas, fue absuelto y desvinculado de una acusación en su contra por presunto fraude fiscal de 17 millones 69 mil 865 pesos.

“El club Santos Laguna informa que el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Coahuila de Zaragoza, con se-de en Torreón, dictó ayer (martes), auto de no vinculación de Alejandro Irarragorri Gutiérrez al proceso penal promovido por la Fiscalía General de la República (FGR) a instancias del Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, señaló el plantel en un comunicado.

“En consecuencia, el titular del juzgado determinó no vincularlo a proceso, al considerar que no existen elementos objetivos que acrediten la existencia del hecho con apariencia de delito ni la supuesta vinculación que se le atribuía. Por estas razones, se dictó auto de no vinculación a proceso, mediante el cual se absuelve y se pone fin a la imputación contra Alejandro Irarragorri Gutiérrez formulada dentro de esa causa penal”, agregó.

La querella

La Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la FGR presentó en 2023 una querella derivada de la carpeta de investigación en la que se acusaba a Irarragorri de presuntamente defraudar al fisco mexicano por 17 millones 69 mil 865 pesos.