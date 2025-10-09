▲ El astro del futbol mundial, de 40 años de edad, acumula una fortuna estimada en mil 400 millones de dólares. Foto @cristiano

The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. a11

Cristiano Ronaldo alcanzó un nuevo hito en su carrera, esta vez fuera del campo. El portugués se con-virtió en el primer futbolista en ingresar al club de los multimillonarios, de acuerdo con un nuevo informe de Bloomberg.

A sus 40 años, CR7 acumula un patrimonio estimado entre mil 270 y mil 400 millones de dólares. Las cifras incluyen sus ingresos de jugador profesional, inversiones personales y contratos de patrocinio, consolidándose como una de las figuras más rentables del deporte mundial. Entre 2002 y 2023, Bloomberg estima que Ronaldo generó más de 500 millones de dólares únicamente en salarios.

Su traspaso al club saudita Al-Nassr en 2023, tras su salida del Manchester United, marcó un punto de inflexión: firmó el contrato más lucrativo en la historia del futbol, con un salario anual de 216 millones de dólares, al que se suman bonificaciones y una participación estimada de 15 por ciento en el club.

CR7 renovó hace unos meses su vínculo con el club hasta 2027 y mantiene un contrato de patrocinio con Nike, valorado en 16.4 millones de dólares al año, otro pilar clave en la construcción de su fortuna.

Lionel Messi, actual delantero del Inter Miami, ha recibido más de 600 millones de dólares en salario bruto a lo largo de su carrera, lo que lo posiciona entre los futbolistas mejor pagados de todos los tiempos. En comparación, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez tiene una fortuna estimada de más de 290 millones de dólares hasta 2024, de acuerdo con Forbes y DAZN.