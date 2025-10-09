Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. a11

Desde la década de 1960 con Guillermo Cañedo, el futbol mexicano –de la mano de Televisa– ha tenido lazos cercanos con la FIFA, los cuales ahora refuerza con la designación de cuatro directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) –entre ellos Mikel Arriola, comisionado del balompié tricolor– en distintos comités del ente rector mundial.

“Se ve que sigue pesando Televisa, porque con el respeto que me merece el señor Arriola y el resto, en la FMF siempre han dependido de (Emilio) Azcárraga. Ya está más democratizado el futbol, pero ahí se ve que no tanto”, apuntó Emilio Maurer, ex federativo mexicano.

Las palabras de Maurer se enfocan en la cercanía entre la FMF y Televisa, propiedad de Emilio Azcárraga. Si bien ambos entes son distintos, gran parte de los directivos que han trabajado en la federación tricolor primero fueron empleados de la televisora, como Juan Carlos Rodríguez, Yon de Luisa y Guillermo Cañedo, quien fue el impulsor de la creación del estadio Azteca y de traer a México el Mundial 1970.

“No ha perdido fuerza, sigue siendo importante”, indicó Maurer respecto a Azcárraga Jean, quien enfrenta una investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos sobornos a la FIFA para obtener los derechos de transmisión de cuatro Mundiales.

Ahora, los directivos mexicanos que trabajarán con la FIFA son Arriola, quien fue designado vicepresidente de la Comisión de competiciones masculinas de clubes, y Mariana Gutiérrez, presiden-ta de la Liga Mx y quien ingresó a la Comisión de grupos de interés del futbol femenil.