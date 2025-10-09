De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. a10

México enfrentará a uno de sus mayores rivales en competencias internacionales cuando dispute el sábado el pase a las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile frente a una Argentina motivada y la cual retornó a unos cuartos de final después de 14 años.

Los argentinos se impusieron ayer por 4-0 a Nigeria y confirmaron su pase a cuartos de final. Los albicelestes consiguieron la victoria con un doblete de Maher Carrizo (23 y 53), mientras Alejo Sarco (2) y Mateo Silvetti (66) completaron el marcador.

Los tricolores, bajo el mando de Eduardo Arce, pretenden superar la hazaña lograda en la edición 2011 cuando alcanzaron las semifinales y consiguieron el tercer puesto del Mundial de la categoría. El plan-tel llega también con la encomienda de reivindicarse luego de que no clasificaron en 2023, además de que fueron eliminados en la fase de grupos en 2019.

Una de las últimas participaciones destacadas de los mexicanos en esta categoría fue en 2017 cuando alcanzaron los cuartos de final, pero perdieron 1-0 frente a Inglaterra. En esta edición han sorprendido por sus buenas actuaciones, además de que para avanzar golearon 4-1 al anfitrión Chile.