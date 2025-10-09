Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 5

El teatro nacional debe “sentirse orgulloso de Emilio Carballido”, creador que dedicó su obra a los mexicanos y cuya influencia “se aprecia en todo el mundo”.

Con esta reflexión se llevó a cabo ayer una jornada conmemorativa por el centenario natal del dramaturgo en el aula magna del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.

Entre los participantes estuvieron la académica Socorro Merlín, el dramaturgo Felipe de Jesús Galván Rodríguez, el ensayista Hugo Salcedo Larios y el doctor en literatura Felipe Reyes Palacios, homenajeado también por sus 80 años de vida.

Merlín evocó a Gadamer y describió los textos de Carballido como cofres que esperan ser descubiertos por los jóvenes.

“No fue un autor panfletario ni incendiario; su creación teatral invita a reflexionar sobre lo que somos: mexicanos sagaces, pícaros, capaces de grandes acciones.

“Sus piezas en un acto son como botones que forman un ramo de rosas, mientras sus textos menos conocidos resultan más complejos. Carballido permanece entre nosotros y aún tiene mucho qué decir al público del siglo XXI.”

Felipe de Jesús Galván recordó el taller de carpintería teatral que impartía, donde enseñaba que el dramaturgo es como un carpintero y cada pieza teatral como una silla: debe resistir, adaptarse y cumplir su función.