Usted está aquí:Inicio/Cultura/Venden primer violín de Einstein por unos 27 millones de pesos/
Venden primer violín de Einstein por unos 27 millones de pesos
Foto
▲ Albert Einstein tocó el violín en que grabó el nombre Lina mientras desarrollaba su teoría de la relatividad.Foto Wikimedia
 
Periódico La Jornada
Jueves 9 de octubre de 2025, p. 4

Moscú. El primer violín del laureado del premio Nobel Albert Einstein fue vendido ayer por la casa de subastas británica Dominic Winter por casi 1.5 millones de dólares.

El lunes el diario The Telegraph reportó que el violín saldría a subasta por cientos de miles de dólares.

“El primer violín que Albert Einstein compró para sí mismo y que ocultó a los nazis, se vendió ayer por casi 1.1 millones de libras esterlinas” (aproximadamente 27.5 millones de pesos), señaló el medio.

Se trata de un violín en el que el científico había grabado el nombre Lina, y en el que tocó a finales de su adolescencia y durante su vida adulta, mientras desarrollaba la teoría de la relatividad.

Einstein regaló el violín a un colega físico cuando planeaba huir de Alemania a Estados Unidos para escapar de la persecución nazi y no quería que sus posesiones se perdieran.

