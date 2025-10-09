Jueves 9 de octubre de 2025, p. 4
Moscú. El primer violín del laureado del premio Nobel Albert Einstein fue vendido ayer por la casa de subastas británica Dominic Winter por casi 1.5 millones de dólares.
El lunes el diario The Telegraph reportó que el violín saldría a subasta por cientos de miles de dólares.
“El primer violín que Albert Einstein compró para sí mismo y que ocultó a los nazis, se vendió ayer por casi 1.1 millones de libras esterlinas” (aproximadamente 27.5 millones de pesos), señaló el medio.
Se trata de un violín en el que el científico había grabado el nombre Lina, y en el que tocó a finales de su adolescencia y durante su vida adulta, mientras desarrollaba la teoría de la relatividad.
Einstein regaló el violín a un colega físico cuando planeaba huir de Alemania a Estados Unidos para escapar de la persecución nazi y no quería que sus posesiones se perdieran.