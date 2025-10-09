▲ Albert Einstein tocó el violín en que grabó el nombre Lina mientras desarrollaba su teoría de la relatividad. Foto Wikimedia

Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 4

Moscú. El primer violín del laureado del premio Nobel Albert Einstein fue vendido ayer por la casa de subastas británica Dominic Winter por casi 1.5 millones de dólares.

El lunes el diario The Telegraph reportó que el violín saldría a subasta por cientos de miles de dólares.

“El primer violín que Albert Einstein compró para sí mismo y que ocultó a los nazis, se vendió ayer por casi 1.1 millones de libras esterlinas” (aproximadamente 27.5 millones de pesos), señaló el medio.