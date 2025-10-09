De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 4

Un equipo de arqueólogos y geofísicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Universidad Nacional Autónoma de México y la organización Archaeology Research and Exploration (ARX Project) localizaron lo que podría ser una estructura funeraria en el subsuelo de la zona donde está el Templo de la Natividad, en Teotitlán del Valle, Oaxaca.

Al igual que en Mitla, el equipo llevó a cabo dos fases de estudio en campo. En la primera, desplegaron una serie de geófonos alrededor del perímetro del centro sagrado de Belguie-Xiguie y, en la segunda, el radar de penetración terrestre (GPR, por sus siglas en inglés) en la plaza municipal, el atrio y en el interior de la nave de la iglesia, además de mediciones en el sitio arqueológico y alrededores del templo, con tomografía de resistividad eléctrica.

Por medio de técnicas geofísicas, buscan reconocer la disposición subterránea de la que es considerada la cuna de la civilización zapoteca. En 1995, durante obras de ampliación de la calle trasera del templo, se descubrió un edificio con elementos de la arquitectura tipo Mitla, caracterizada por un talud y la modulación de tableros con grecas.

En 2019, la comunidad y el Centro INAH Oaxaca, bajo la coordinación del responsable del Corredor Arqueológico del Valle de Tlacolula, Leobardo Pacheco Arias, efectuaron la restauración del monumento del periodo Posclásico Tardío (1440-1521 dC). Asimismo, en los muros externos, fachada y curato del templo, se observan piedras empotradas con figuras prehispánicas que revelan que fue edificado sobre una plataforma del señorío zapoteca.

Las lecturas preliminares de la primera fase del estudio, a cargo de los investigadores Martín Cárdenas Soto y David Escobedo Zenil, revelaron anomalías geofísicas en la iglesia, el atrio y el sitio arqueológico que podrían indicar la presencia de estructuras enterradas o cámaras.