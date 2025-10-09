Jueves 9 de octubre de 2025, p. 4
Un equipo de arqueólogos y geofísicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Universidad Nacional Autónoma de México y la organización Archaeology Research and Exploration (ARX Project) localizaron lo que podría ser una estructura funeraria en el subsuelo de la zona donde está el Templo de la Natividad, en Teotitlán del Valle, Oaxaca.
Al igual que en Mitla, el equipo llevó a cabo dos fases de estudio en campo. En la primera, desplegaron una serie de geófonos alrededor del perímetro del centro sagrado de Belguie-Xiguie y, en la segunda, el radar de penetración terrestre (GPR, por sus siglas en inglés) en la plaza municipal, el atrio y en el interior de la nave de la iglesia, además de mediciones en el sitio arqueológico y alrededores del templo, con tomografía de resistividad eléctrica.
Por medio de técnicas geofísicas, buscan reconocer la disposición subterránea de la que es considerada la cuna de la civilización zapoteca. En 1995, durante obras de ampliación de la calle trasera del templo, se descubrió un edificio con elementos de la arquitectura tipo Mitla, caracterizada por un talud y la modulación de tableros con grecas.
En 2019, la comunidad y el Centro INAH Oaxaca, bajo la coordinación del responsable del Corredor Arqueológico del Valle de Tlacolula, Leobardo Pacheco Arias, efectuaron la restauración del monumento del periodo Posclásico Tardío (1440-1521 dC). Asimismo, en los muros externos, fachada y curato del templo, se observan piedras empotradas con figuras prehispánicas que revelan que fue edificado sobre una plataforma del señorío zapoteca.
Las lecturas preliminares de la primera fase del estudio, a cargo de los investigadores Martín Cárdenas Soto y David Escobedo Zenil, revelaron anomalías geofísicas en la iglesia, el atrio y el sitio arqueológico que podrían indicar la presencia de estructuras enterradas o cámaras.
Criptas familiares
Según Denisse Argote Espino, experta de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH, el área del huerto del conjunto religioso, donde está el monumento prehispánico citado, fue explorada más a fondo en la segunda etapa, e incluyó el uso de GPR, la cual coordinó.
“Considerando los resultados previos en Mitla, detectamos lo que podría ser una plaza rodeada por cuatro estructuras en cada eje. En el perfil de la tomografía, al centro de la plaza, entre los 3 y 5 metros de profundidad, observamos una geometría similar al patrón de las tumbas zapotecas: una entrada que parte de la superficie (quizá una escalinata o bajada en vertical), a la que sucede una galería dentro de la roca, en forma horizontal, cruzando la plaza de este a oeste.
“Con base en ello y en los valores de resistividad, los cuales indican que el relleno de este elemento es más poroso, proponemos la existencia de una tumba o cámaras funerarias, considerando que algunos de estos espacios son verdaderas criptas familiares de los antepasados zapotecos”, explicó.
El uso de métodos geofísicos para el estudio no invasivo de sitios arqueológicos permite conocer a profundidad restos de antiguos centros zapotecos en los Valles Centrales de Oaxaca, que subsisten bajo la urbanización, a la espera de excavaciones puntuales, concluyó la investigadora.