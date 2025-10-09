▲ La escritora colombiana Laura Restrepo durante la entrevista con La Jornada en la Ciudad de México. Foto Jair Cabrera

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 4

La escritora colombiana Laura Restrepo se preguntó qué hacer en torno a la situación de genocidio en Gaza y sobre la política antimigratoria en Estados Unidos. Eso derivó en la novela Soy la daga y soy la herida (Alfaguara), donde explora a partir de la ficción “el absoluto irrespeto por la vida que prima hoy en el mundo”.

La narradora, quien presentó ayer en México su texto e inaugurará el sábado la Feria Internacional del Libro Monterrey, dijo a La Jornada que se trata de una narración paródica de los tiempos actuales, “escrita con toda la angustia y toda la rabia ante esta situación innombrable de borrar a un pueblo entero del planeta”.

En torno a la Global Sumud Flotilla, que llevaba ayuda humanitaria para Gaza y fue interceptada y sus integrantes detenidos por Israel, ironizó que los barquitos continuaron adelante mientras los grandes barcos de guerra de España e Italia dieron media vuelta.

Restrepo (Bogotá, 1950) afirmó: “hay mucho coraje y valor en la flotilla, un símbolo poderosísimo antigenocidio, humanista y de lo que nos enseña la misericordia: alimentar al hambriento y dar de beber al sediento; es ecología y es cultura. En esos barquitos va el futuro”,

La agresión contra los palestinos la hizo pensar en hacer un texto de “burleteo a esos tanatócratas que definen la vida y la muerte”.

El primer personaje que imaginó fue Abismo, un dios y gran sátrapa, un payaso grotesco, pero todopoderoso que, según su capricho, dice a quién hay que matar. Luego imaginó a Misericordia Dagger, un verdugo al servicio del primero.

Restrepo comentó que Misericordia inventa el género literario “brutal noir”, que sería la novela sobre genocidio y cuyos ingredientes son el terror y el humor. “Es un poco un juego de literatura dentro de la literatura”.

Ese protagonista, continuó la narradora, “me servía para hacer burla al poder omnipotente y a los déspotas de turno. Es impecable, absolutamente profesional y nunca falla. Incondicional de Abismo, hasta que conoce a Dix por casualidad y queda flechado. Interviene el amor, que rompe la burocracia de la matanza.