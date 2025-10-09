El INAH Se une a los festejos por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala
▲ En el contexto de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala (3 de octubre de 1525) por órdenes del papa Clemente VII, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) entrega hoy a ese ayuntamiento documentos facsímiles relacionados con su historia, como una versión digital del Manuscrito de Glasgow (imágenes), los folios de registro de las actas del cabildo y el Manuscrito de ordenanzas de Tlaxcala del siglo XVIII. Las piezas serán exhibidas este mes en la galería municipal Desiderio Hernández Xochitiotzin y después se integrarán al acervo histórico del ayuntamiento de Tlaxcala.Foto cortesía del Departamento de Archivos y Colecciones Especiales de la biblioteca
de la Universidad de Glasgow. Tomadas del portal Reconstrucción histórica digital del Lienzo de
Tlaxcala
Tlaxcala
Periódico La Jornada
Jueves 9 de octubre de 2025, p. 3
