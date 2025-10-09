▲ La compañía francesa Collectif 8 invita a la gente a cuestionar la forma en que se utilizan el poder y la información. Foto Meghann Stanley

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 2

Un recordatorio sobre la importancia de cuestionar la información y defender la libertad de expresión en un mundo cada vez más complejo y vigilado es lo que muestra la compañía francesa Collectif 8 en la adaptación de 1984, del británico George Orwell.

La propuesta teatral, bajo la dirección de Gaële Boghossian, sumergirá al espectador en un mundo de edificios desarrollados con un software de videojuegos que crea una atmósfera de miedo y paranoia similar a la que describe Orwell en su texto.

La obra 1984 se presenta hoy, mañana y el sábado en el Teatro Estefanía Chávez Barragán, de la Facultad de Arquitectura de la máxima casa de estudios como parte del Festival Cultura UNAM; posteriormente los días 14 y 15, se escenificará en el 53 Festival Internacional Cervantino (FIC).

En 2020, Gaële Boghossian, en colaboración con Paulo Correia, decidió llevar a escena el libro de George Orwell, 1984, por todo lo que se vivía en el mundo durante la pandemia. “Nos encontrábamos privados de derechos sencillos, confinados, sin salir, y por toda las imágenes y la información que se difundió en las redes estaba preocupada”, explicó la directora en una conferencia.

Consideró también peligroso que cada vez la tecnología esté más presente en el mundo, por lo que es fundamental cuestionar la forma en que se utilizan el poder y la información.

La directora de teatro compartió a La Jornada sus reflexiones sobre la relación entre poder y verdad en la obra del autor: “Cada vez que una persona tiene poder todo se transforma y no hay más humanidad ni verdad. El poder no va con muchas cosas humanas y no hablo sólo del poder político, sino en la vida cotidiana”.

Agregó que para ejercer el poder sobre los demás hay manipulación y comentó que como directora de una compañía no usa el poder, pues prefiere tener la confianza del equipo.

“En 1984 usamos proyecciones visuales con los personajes que, aclaramos al público, no son de verdad, pues no manipulamos a la gente. Esa era una gran pregunta para nosotros en el escenario, cuestionarnos si en el trabajo intentamos imitar la realidad y manipular al espectador o hacemos imágenes que no imitan la verdad y el público lo sabe.”