Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 7

“Mi sueño es capturar aire y separar sus componentes (dióxido de carbono, oxígeno, agua) para crear materiales útiles con energía renovable, incluso combustible que pueda reciclarse”, afirmó Susumu Kitagawa, premio Nobel de Química 2025.

Entrevistado tras el anuncio del galardón, Kitagawa expresó sentirse honrado y encantado de que una investigación de tantos años haya sido reconocida: “Este trabajo sobre materiales porosos requirió un gran esfuerzo, pero disfruto mucho la química”.

Nacido en Kioto, Japón, en 1951, Kitagawa obtuvo un doctorado por la Universidad de Kioto, en 1979. Una de sus inspiración para su trabajo científico proviene de un libro del premio Nobel Hideki Yukawa, donde se cita al antiguo filósofo chino Zhuangzi, quien afirmaba que debemos cuestionar lo que creemos útil.