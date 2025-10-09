Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 7

“Siempre me sentí un poco de segunda categoría por no ser matemático. Siempre pensé que las matemáticas eran la actividad humana más elevada. Así que, sí, más o menos me dejé llevar”, admitió Richard Robson, premio Nobel de Química 2025.

En entrevista para el sitio del premio, se definió como el epítome del científico solitario, aunque aclaró: “Eso no significa que no haya tenido gente trabajando conmigo que haya sido invaluable. Yo mezclo cosas y obtengo compuestos, pero la verdadera ciencia son números, ángulos, distancias de enlaces y cosas así”.

Robson nació el 4 de junio de 1937, en Glusburn, Reino Unido, y actualmente está afiliado a la Universidad de Melbourne, Australia. Con 88 años, recibe la noticia del Nobel con cierta reserva: “Ya soy bastante mayor. Manejar todo el alboroto que vendrá será un trabajo duro. La facilidad con las palabras que tenía hace un cuarto de siglo ha desaparecido”.