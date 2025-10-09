Eirinet Gómez

El Premio Nobel de Química 2025 fue otorgado ayer al japonés Susumu Kitagawa, el británico Richard Robson y el jordano Omar M. Yaghi por desarrollar un nuevo tipo de estructuras moleculares –llamadas metalorgánicas (MOF, por sus siglas en inglés)–, con aplicaciones que van desde la sostenibilidad ambiental hasta la energía y la salud.

Los MOF permiten construir materiales con propiedades capaces de capturar dióxido de carbono, absorber agua del aire seco en zonas desérticas, y transformar moléculas tóxicas presentes en aguas residuales o contaminantes industriales.

“Las estructuras pueden crearse en variaciones casi ilimitadas, abriendo posibilidades infinitas para el beneficio de la humanidad”, afirmó Hans Ellegren, secretario general de la Real Academia Sueca de Ciencias, durante el anuncio del premio.

“Este hallazgo tiene un potencial enorme y brinda oportunidades nunca antes previstas para materiales hechos a medida con nuevas funciones”, agregó Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, por medio de un comunicado

Mejorar la calidad de vida

La relevancia de las investigaciones radica también en que, a partir de ellas, los químicos han construido decenas de miles de MOF distintas, algunas con propiedades que podrían resolver los mayores desafíos de la humanidad y mejorar la calidad de vida.

Los descubrimientos galardonados fueron realizados a finales de los años ochenta y principios de los 2000. Pero comenzaron un poco antes, en 1974, cuando Robson, profesor de la Universidad de Melbourne, Australia, preparaba una clase clásica de química.

“¿Qué pasaría si utilizara las propiedades inherentes de los átomos para unir diferentes tipos demoléculas, en lugar de átomos individuales? ¿Podría diseñar nuevos tipos de construcciones moleculares?”, fueron las preguntas que se hizo en aquel momento, pero tuvieron que pasar 10 años para que decidiera experimentar al respecto.

Inspirado en la estructura del diamante, donde cada átomo de carbono está unido a otros cuatro en forma de pirámide, el investigador comenzó a experimentar. Pero en lugar de carbono, utilizó iones de cobre y una molécula con cuatro brazos, cada uno con un nitrilo en el extremo –un compuesto químico que atrae a los iones de cobre–.