Jueves 9 de octubre de 2025, p. 40
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) firmaron un convenio de colaboración para que agentes de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial realicen seguimiento a delitos que se cometan en las instalaciones e inmediaciones, así como a objetivos.
De acuerdo con fuentes policiales, la subsecretaría podrá desplegar células de agentes para realizar trabajos de campo y vigilancias según la incidencia detectada.
Además, podrán dar seguimiento a temas de alto impacto como robos a personas que salen de casas de cambio.
La policía capitalina señaló en un comunicado que con el convenio de colaboración se podrán emprender acciones coordinadas en materia de inteligencia, compartir videos, imágenes, datos e información de personas o vehículos de grupos delictivos que aprovechan las áreas del AICM para cometer delitos.
También, para “identificar, seguir, ubicar y detener a personas que aprovechan las áreas de libre tránsito del aeropuerto para ubicar a posibles víctimas”, esto con relación a robos de personas que realizan cambio de divisas.
Los agentes darán seguimiento a hechos constitutivos de delitos en el interior o en las inmediaciones de las terminales aéreas del aeropuerto o en otros puntos de la capital como entidades federativas aledañas, siempre y cuando se encuentren relacionados a hechos ilicitos vinculados al aeropuerto.
Las labores de inteligencia de los agentes de la SSC también se concentrarán en la identificación de personas que realicen posibles conductas delictivas y vehículos relacionados con las actividades operativas de las terminales aéreas.