Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 40

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) firmaron un convenio de colaboración para que agentes de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial realicen seguimiento a delitos que se cometan en las instalaciones e inmediaciones, así como a objetivos.

De acuerdo con fuentes policiales, la subsecretaría podrá desplegar células de agentes para realizar trabajos de campo y vigilancias según la incidencia detectada.

Además, podrán dar seguimiento a temas de alto impacto como robos a personas que salen de casas de cambio.

La policía capitalina señaló en un comunicado que con el convenio de colaboración se podrán emprender acciones coordinadas en materia de inteligencia, compartir videos, imágenes, datos e información de personas o vehículos de grupos delictivos que aprovechan las áreas del AICM para cometer delitos.