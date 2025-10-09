Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 40

A partir del primero de enero de 2026, en la Ciudad de México la separación de basura en casas, escuelas, negocios y oficinas será obligatoria, con la finalidad de reciclar o aprovechar 50 por ciento de las 8 mil 600 toneladas de residuos sólidos que se generan al día.

Luego de instalar el órgano de gobierno de la recién creada Agencia de Gestión Integral de Residuos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que sólo 15 por ciento de la basura se separa correctamente, mientras el resto llega a los rellenos sanitarios o en algunos casos termina en las calles y las barrancas.

“Cada residuo que desechamos tiene un impacto directo en el aire, en el agua y en la tierra, así que consideramos que organizándonos bien, teniendo conciencia y voluntad, podemos transformar este reto en una gran oportunidad de construir una ciudad más limpia, equitativa y sostenible”, expresó.

Señaló que por medio del programa Transforma tu ciudad, cada basura en su lugar, regresará la separación de basura con un nuevo esquema que considera separar los desechos en residuos orgánicos, residuos inorgánicos reciclables y residuos inorgánicos no reciclables.

Los martes, jueves y sábados se entregarán al servicio de limpia los residuos orgánicos; los lunes y miércoles los inorgánicos reciclables, y los viernes y domingos los inorgánicos no reciclables, detalló.