▲ Floricultores de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, se declararon listos para ofrecer la flor de cempasúchil que adornará panteones, ofrendas y calles de la capital del país. Foto Luis Castillo

Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 40

En los viveros a cielo abierto de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, empezó la comercialización de la flor de cempasúchil, que caracteriza la temporada de Día de Muertos. Floricultores de la alcaldía este año aumentaron su producción por la demanda de la planta de ornato, conocida también como planta de 20 flores.

Desde junio, las familias oriundas de Xochimilco empezaron a cultivar las flores que pintaron de naranja y perfumaron los sembradíos, y que ya exhiben en espera de la llegada de las familias que tradicionalmente adornan y preparan sus ofrendas con cempasúchil.

Ulises Díaz Xolalpa, floricultor con 23 años de experiencia en la producción de plantas ornamentales, platicó cómo fue este proceso de cosecha para la preparación de 70 mil macetas de seis pulgadas, en el que participaron todos los integrantes de su familia.

El productor aprendió el oficio de su padre y de su abuelo; ahora lo comparte con sus hijos, jóvenes universitarios a quienes les compartió su amor por el campo.

Para los productores, la venta por el Día de Muertos es el inicio de la mejor temporada del año por los dividendos que genera, y en noviembre con la flor de nochebuena.