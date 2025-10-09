Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 39

Más de 11 hectáreas de cultivos, principalmente de verdolaga, acelga, romero y maíz, resultaron afectadas por la lluvia intensa que se registró la semana pasada en la zona agrícola de San Andrés Mixquic, en Tláhuac.

Personal de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina, levantó un censo de 21 productores afectados y realizó recorridos y visitas técnicas en áreas que presentaron encharcamientos a fin de determinar el grado de afectación de los cultivos y activar los apoyos del programa Altépetl Bienestar.

En tanto, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y la alcaldía, continúan trabajos de desazolve del río Ameca, afluente que no tenía mantenimiento desde hace más de 35 años y ante las inundaciones de hace un año que afectaron unas 50 hectáreas de cultivos.

El 30 de septiembre y el 2 de octubre pasados se registraron intensas lluvias en la zona que afectaron un área de 11.4 hectáreas del ejido.

Una vez que se realizó el levantamiento de las cédulas de afectación, se hicieron las notificaciones y acreditación de la unidad productiva, además de orientar a los productores sobre el procedimiento previsto en las reglas de operación del programa.