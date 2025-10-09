Jueves 9 de octubre de 2025, p. 39
Más de 11 hectáreas de cultivos, principalmente de verdolaga, acelga, romero y maíz, resultaron afectadas por la lluvia intensa que se registró la semana pasada en la zona agrícola de San Andrés Mixquic, en Tláhuac.
Personal de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina, levantó un censo de 21 productores afectados y realizó recorridos y visitas técnicas en áreas que presentaron encharcamientos a fin de determinar el grado de afectación de los cultivos y activar los apoyos del programa Altépetl Bienestar.
En tanto, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y la alcaldía, continúan trabajos de desazolve del río Ameca, afluente que no tenía mantenimiento desde hace más de 35 años y ante las inundaciones de hace un año que afectaron unas 50 hectáreas de cultivos.
El 30 de septiembre y el 2 de octubre pasados se registraron intensas lluvias en la zona que afectaron un área de 11.4 hectáreas del ejido.
Una vez que se realizó el levantamiento de las cédulas de afectación, se hicieron las notificaciones y acreditación de la unidad productiva, además de orientar a los productores sobre el procedimiento previsto en las reglas de operación del programa.
La Corenadr recordó que existe un fondo de emergencia que actúa de manera inmediata para mitigar pérdidas económicas por fenómenos naturales extremos, con apoyos económicos o en especie, sujetos a dictamen y validación, así como un seguro agrícola que funciona de forma complementaria para determinados cultivos incluidos en póliza.
Llueve y baja temperatura
Por otra parte, ayer la ciudad registró chubascos y lloviznas intermitentes durante todo el día, con alertas de lluvia generalizada de 15 a 29 milímetros por la tarde y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos mantuvo vigente hasta la madrugada de este jueves, así como un descenso en la temperatura con una mínima de 14 grados para las 6 horas de hoy.
Aunque la mayor parte del día las lluvias fueron ligeras, se reportaron encharcamientos y personal de bomberos atendió caída de árboles en la calle Cedros, colonia La Pila, en Cuajimalpa, y en Prolongación 5 de Mayo, en Lomas de Tarango, Álvaro Obregón.