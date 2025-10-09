▲ Con una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el apoyo de bomberos capitalinos, el camión recolector de basura que cayó en un socavón en la colonia Vista Alegre logró ser retirado. Foto Alfredo Domínguez

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 39

Un socavón de aproximadamente un metro de diámetro se formó ayer al mediodía sobre la calle Albino García, entre Juan A. Mateos y el eje de Chabacano, en la colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc, donde un camión recolector de basura quedó atorado por la llanta trasera derecha mientras realizaba su recorrido habitual.

De acuerdo con informes de la alcaldía, el hundimiento fue provocado por la ruptura de una atarjea central de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, lo que ocasionó el desprendimiento de tierra y la formación del socavón. Durante la inspección, personal de la Dirección de Servicios Urbanos localizó también una tubería de agua potable dañada, la cual será sustituida por una nueva.

Vecinos recordaron que el 19 de septiembre pasado se abrió otra oquedad a tan sólo cuatro metros de distancia –que también se debió a una fuga de agua–, con diámetro cercano a dos metros, señalaron que los trabajos de reparación quedaron inconclusos al no reponerse la capa de asfalto.

“Todavía falta que le pasen el chapopote por encima, pero no han mandado a alguien que haga el trabajo”, apuntó Marco Antonio Fonseca, cuya casa está frente a ambos hundimientos.

La señora Patricia Bastida expresó su preocupación, pues aunque estos incidentes no habían sido recurrentes en años anteriores, teme que ocurra lo mismo que en otras partes de la ciudad. “Es peligroso porque a medida que sacaron el camión, se siguió abriendo el piso”. Consideró, además, que las lluvias atípicas o la falta de desazolve podrían provocar más daños.

Durante la tarde, al menos una decena de trabajadores de Servicios Urbanos de la demarcación permanecían en el lugar realizando labores con una retroexcavadora, lo que amplió el tamaño del boquete.

La zona quedó acordonada para evitar el paso de vehículos y peatones mientras se realizan las reparaciones. Al cierre de esta edición, las autoridades no habían precisado las dimensiones del socavón.