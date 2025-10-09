▲ Tras la fuga de gas causada por el impacto de una pipa sobre el camellón de avenida Tláhuac, vecinos y peatones se alarmaron por la nube blanca que generó la liberación del gas. Foto Alfredo Domínguez

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 39

El conductor de una pipa de gas LP perdió el control cuando circulaba sobre avenida Tláhuac y se impactó sobre un camellón, lo que originó una fuga que movilizó a bomberos capitalinos, quienes controlaron el accidente.

Con este hecho suman tres accidentes relacionados con pipas de gas en menos de un mes, uno de ellos fatal, el del 10 de septiembre pasado en el puente de La Concordia, Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Ana Poniente, Tláhuac, hasta donde se desplegaron cuadrillas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que constataron que la pipa se encontraba a 7 por ciento de su capacidad.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos tuvieron que realizar la liberación de gas de una de las líneas de abastecimiento del tanque, lo que generó una capa de humo blanco que fue registrado por usuarios en videos que circularon en redes sociales.