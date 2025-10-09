Iba a 7% de su capacidad
La pronta intervención de bomberos evitó otra tragedia
Jueves 9 de octubre de 2025, p. 39
El conductor de una pipa de gas LP perdió el control cuando circulaba sobre avenida Tláhuac y se impactó sobre un camellón, lo que originó una fuga que movilizó a bomberos capitalinos, quienes controlaron el accidente.
Con este hecho suman tres accidentes relacionados con pipas de gas en menos de un mes, uno de ellos fatal, el del 10 de septiembre pasado en el puente de La Concordia, Iztapalapa.
Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Ana Poniente, Tláhuac, hasta donde se desplegaron cuadrillas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que constataron que la pipa se encontraba a 7 por ciento de su capacidad.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos tuvieron que realizar la liberación de gas de una de las líneas de abastecimiento del tanque, lo que generó una capa de humo blanco que fue registrado por usuarios en videos que circularon en redes sociales.
El jefe vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, señaló que fue necesaria una descarga de gas para poder cerrar la válvula de paso y evitar riesgos.
Las autoridades capitalinas no reportaron daños ni afectaciones a los establecimientos cercanos al lugar.
Apenas la semana pasada ocurrió una fuga de gas en una pipa que circulaban sobre Circuito Interior.
En esa ocasión también se formó una nube que alertó a los ciudadanos que transitaban en la zona; sin embargo, el accidente fue controlado.
El 30 de septiembre pasado, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una serie de medidas para restringir la circulación de transporte de sustancias peligrosas, como pipas, tras la explosión en el puente de La Concordia.