De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 38

El gobierno capitalino pospuso el inicio de los trabajos de repavimentación de 69 vialidades primarias que había programado para anoche en avenida Constituyentes, en el tramo que va del kilómetro 13 a Periférico, debido a las lluvias.

De última hora, la Secretaría de Obras y Servicios informó que debido a las condiciones del clima no comenzaría estas labores, pues no es recomendable realizarlas cuando el pavimento se encuentra húmedo.

Se tenía previsto comenzar anoche en avenida Constituyentes y continuar este jueves en Paseo de la Reforma, del kilómetro 13 a Periférico, pero no se informó cuándo se reprogramarían.