Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 38

La contraloría interna del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) suspendió temporalmente a la titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, Guadalupe Zavala, por permitir una defensa legal “deficiente” que impidió al órgano recuperar más de 27.9 millones de pesos por la compra fallida de urnas electrónicas en 2012.

Tras ser notificada de la suspensión en junio pasado, Zavala, quien es hermana de la consejera del Instituto Nacional Electoral Claudia Zavala, envió a los consejeros una misiva en la que se deslinda de dicha responsabilidad, la cual, asegura, recae en el despacho Cataño, Escorcia y Asociados, al que se pagaron más de 2 millones de pesos para la defensa legal del instituto. Asimismo, responsabilizó a la Secretaría Ejecutiva, encabezada por Bernardo Núñez Yedra, y a personal administrativo, para dar seguimiento al caso.

Fuentes señalaron que con la suspensión, Zavala recibe 30 por ciento de su salario –poco más de 29 mil pesos mensuales netos– sin poder realizar ninguna función. Además, el Consejo General no puede nombrar a nadie porque oficialmente el puesto no está vacante.