Desde hace seis meses hay una fisura en el pavimento que atraviesa el Cetram La Raza. Transeúntes y comerciantes aseguraron que con las lluvias se ha expandido.

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 38

A pesar de los trabajos de rehabilitación realizados en los distintos Centros de Transferencia Modal (Cetram) –donde convergen a diario miles de personas–, algunos continúan en el abandono al tener pavimentos con cuarteaduras, baches e incluso tiraderos clandestinos que afectan la movilidad de los usuarios.

En el Cetram La Raza, por ejemplo, una amplia fisura cruza la zona por donde transitan autobuses, microbuses, automovilistas y peatones, quienes expresaron su preocupación por que esta falla se agudice y pueda derivar en un incidente mayor; mientras, comerciantes mencionaron que la grieta tiene alrededor de seis meses y que con el paso del tiempo se ha ido extendiendo, por lo que pidieron su pronta reparación.

En Indios Verdes, donde los transeúntes deben sortear unidades del transporte a alta velocidad, se encuentra un tiradero clandestino a sólo unos metros de una base de microbuses, en la salida hacia la avenida Ticomán, ante lo cual usuarios aseveraron que el lugar representa un foco de infección.

Piden mayor seguridad

Además, exigieron presencia policiaca en la zona, ya que, señalaron, se ha convertido en un lugar propicio para la comisión de robos. Eduardo Alexis, estudiante, comentó que los ilícitos se cometen principalmente por las noches: “Es cuando lo agarran desprevenido a uno y ya cuando sientes el piquete, ni hablar”, por lo que hizo un llamado a reforzar la seguridad.