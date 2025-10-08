Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 27
Como parte de la Operación Frontera que empezó en febrero pasado, a la fecha han sido detenidas 7 mil 904 personas presuntamente relacionadas con el crimen organizado y se logró el aseguramiento de 6 mil 121 armas de fuego, un millón 80 mil 170 cartuchos de diversos calibres, 28 mil 881 cargadores, 5 mil 114 ve-hículos, 959 inmuebles y 101 mil 617 kilos de droga, incluidos 467.32 de fentanilo.
De acuerdo con el reporte de las instituciones que forman parte del gabinete de seguridad, el lunes se llevaron a cabo detenciones, cateos, decomisos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Coahuila, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Sinaloa y Veracruz.
En Sinaloa, en los poblados Estancia de los García, Higueras de Abuya y San Francisco Tacuichamona, elementos del Ejército localizaron tres áreas de concentración de material para la elaboración de metanfetaminas, incautando 2 mil 840 litros y 50 kilos de sustancias químicas. La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga requisada se estima en 58 millones de pesos.
Asimismo, en Coahuila, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía General de la República, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana catearon tres inmuebles, detuvieron a dos personas, una de ellas encargada del trasiego de drogas, lavado de dinero y resguardo de armamento, decomisaron un arma larga, una corta, cargadores, 55 cartuchos, 1.4 kilos de metanfetaminas y un vehículo.
A su vez, en el estado de México catearon un inmueble y detuvieron a ocho personas, confiscaron dos armas largas, cargadores, cartuchos, droga y un equipo de radio comunicación
En Guanajuato detuvieron a dos hombres y liberaron a una persona privada de su libertad, incautaron siete armas largas, un aditamento lanza granadas, nueve cargadores, 12 chalecos balísticos, cinco ve-hículos y un inmueble.