César Arellano García e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 27

Como parte de la Operación Frontera que empezó en febrero pasado, a la fecha han sido detenidas 7 mil 904 personas presuntamente relacionadas con el crimen organizado y se logró el aseguramiento de 6 mil 121 armas de fuego, un millón 80 mil 170 cartuchos de diversos calibres, 28 mil 881 cargadores, 5 mil 114 ve-hículos, 959 inmuebles y 101 mil 617 kilos de droga, incluidos 467.32 de fentanilo.

De acuerdo con el reporte de las instituciones que forman parte del gabinete de seguridad, el lunes se llevaron a cabo detenciones, cateos, decomisos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Coahuila, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Sinaloa y Veracruz.

En Sinaloa, en los poblados Estancia de los García, Higueras de Abuya y San Francisco Tacuichamona, elementos del Ejército localizaron tres áreas de concentración de material para la elaboración de metanfetaminas, incautando 2 mil 840 litros y 50 kilos de sustancias químicas. La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga requisada se estima en 58 millones de pesos.