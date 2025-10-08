Jared Laureles

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 27

Por mayoría, los trabajadores del sindicato petrolero aprobaron el convenio de revisión contractual 2025-2027 con un incremento salarial de 4.5 por ciento y más recursos para viáticos, transporte y préstamos de vivienda de hasta 3 millones 190 mil pesos.

De los más de 89 mil 800 trabajadores con derecho a voto, 60 mil 989 lo hicieron a favor y 9 mil 24 en contra, de acuerdo con el acta de resultados del sindicato.

En total, participaron 70 mil 710 petroleros, lo que representó una aprobación de 86 por ciento en la consulta realizada el lu-nes en las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y que acompañó el Centro Federal Laboral.

Mantienen el sistema de las Afore

Aunque el dirigente nacional del gremio, Ricardo Aldana, había ofrecido negociar con Petróleos Mexicanos el régimen de jubilaciones, se acordó mantener el sistema bajo cuentas individuales Afore.

El esquema tradicional de jubilación, con base en el contrato colectivo, fue modificado en 2015, cuando el Comité Ejecutivo que encabezó el fallecido Carlos Romero Deschamps –y del que formó parte Aldana– pactó que los trabajadores de nuevo ingreso, a partir de ese año, se jubilarán con Afore.

Además, se aumentó la edad de jubilación de 55 a 60 años de edad y la antigüedad laboral de 25 a 30 años de servicio como parte de un programa de austeridad que aplicó la empresa a consecuencia de la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.