Silvia Chávez Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 20

Naucalpan, Mex., Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan bloquearon parcialmente, durante al menos una hora, la calzada de Los Remedios –en las inmediaciones del plantel– para exigir la localización de su compañera Kimberly Hillary Moya González, de 16 años, quien desapareció el pasado 2 de octubre en la comunidad San Francisco Chimalpa. En tanto, familiares y vecinos de Sofía Ollinyolistli Torres García, de 15 años, pidieron apoyo para hallarla e indicaron que se le vio por última vez el domingo anterior en la colonia Plan de Ayala Segunda Sección, en el municipio de Naucalpan.