Política
Ver día anteriorMiércoles 8 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/08. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Estudiantes de CCH Naucalpan exigen localizar a Kimberly/
A nterior
 
Estudiantes de CCH Naucalpan exigen localizar a Kimberly
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 20

Naucalpan, Mex., Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan bloquearon parcialmente, durante al menos una hora, la calzada de Los Remedios –en las inmediaciones del plantel– para exigir la localización de su compañera Kimberly Hillary Moya González, de 16 años, quien desapareció el pasado 2 de octubre en la comunidad San Francisco Chimalpa. En tanto, familiares y vecinos de Sofía Ollinyolistli Torres García, de 15 años, pidieron apoyo para hallarla e indicaron que se le vio por última vez el domingo anterior en la colonia Plan de Ayala Segunda Sección, en el municipio de Naucalpan.

A nterior