Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 20

Alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes se manifestaron la noche del lunes en la dirección general de esta casa de estudios, señalaron diversas “inconformidades” dentro de su plantel, entre ellas, un horario escolar de sólo cuatro días por semana, falta de insumos en los laboratorios e inasistencia de los docentes.

Por ello, indicaron, mantendrán el paro de labores en su unidad académica, que inició el 26 de agosto, hasta recibir soluciones “concretas” al pliego petitorio, con siete puntos centrales, presentado ante directivos del plantel. Precisaron que si bien han realizado mesas de trabajo con autoridades de su escuela, “no han establecido acuerdos suficientes”.

Entre las demandas de su pliego petitorio está la creación de unidades de aprendizaje ante “la carencia de grupos” y saturación de salones.