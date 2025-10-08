Resalta la Presidenta colaboración del gobierno federal con la casa de estudios
Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 19
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desestimó que la incursión de vehículos militares a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) haya sido motivado por algún operativo.
“Lo que se observa es muy claro: no ingresan, digamos, en algún tipo de operativo, no hay absolutamente nada. Entra un camión a una calle que ya era parte de la UNAM, es todo lo que sucedió, no hay más.”
Durante la conferencia presidencial de la mañana, el funcionario también explicó que a partir de que se conocieron las amenazas telefónicas de bomba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fueron atendidas por la policía capitalina.
Sin embargo la secretaría federal a su cargo apoyó a las autoridades universitarias con el objetivo de verificar la veracidad de las amenazas y la gravedad de la llamada, ya que en muchas ocasiones se trata de extorsiones o bromas.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que ante los episodios que se han registrado recientemente en materia de seguridad, su gobierno ha colaborado con las áreas de seguridad de la UNAM; resaltó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha entablado contacto con el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomeli. “En el caso de las amenazas de bombas se corroboró que eran falsas”, recalcó.
Recordó que hace unos días hubo un episodio que también requirió del apoyo de autoridades federales por el asesinato de un alumno del plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades.
García Harfuch dijo que en las amenazas de bomba que involucraron a la UNAM se aplicaron los protocolos que se utilizan durante estas situaciones. “No tiene nada que ver con la autonomía, nosotros apoyamos de manera inmediata, pues se trata de indagar cuál fue el origen de esta amenaza”, indicó.