Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 19

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desestimó que la incursión de vehículos militares a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) haya sido motivado por algún operativo.

“Lo que se observa es muy claro: no ingresan, digamos, en algún tipo de operativo, no hay absolutamente nada. Entra un camión a una calle que ya era parte de la UNAM, es todo lo que sucedió, no hay más.”

Durante la conferencia presidencial de la mañana, el funcionario también explicó que a partir de que se conocieron las amenazas telefónicas de bomba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fueron atendidas por la policía capitalina.

Sin embargo la secretaría federal a su cargo apoyó a las autoridades universitarias con el objetivo de verificar la veracidad de las amenazas y la gravedad de la llamada, ya que en muchas ocasiones se trata de extorsiones o bromas.